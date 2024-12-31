https://news.day.az/politics/1719892.html Посол США поздравил азербайджанский народ - ВИДЕО Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира. Как передает Day.Az, посол заявил, что США придают большое значение связям с Азербайджаном: "Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над общими целями и задачами.
Посол США поздравил азербайджанский народ - ВИДЕО
Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
Как передает Day.Az, посол заявил, что США придают большое значение связям с Азербайджаном:
"Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над общими целями и задачами. Мы разделяем вашу боль в связи с человеческими жертвами в результате страшной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе. Мои мысли о семьях погибших и раненых".
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