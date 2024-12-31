Посол США поздравил азербайджанский народ

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Day.Az, посол заявил, что США придают большое значение связям с Азербайджаном:

"Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы над общими целями и задачами. Мы разделяем вашу боль в связи с человеческими жертвами в результате страшной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе. Мои мысли о семьях погибших и раненых".