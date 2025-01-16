Автор: Лейла Таривердиева

Не прошло и пары дней, как навеянная заключением стратегического партнерства с США эйфория начала постепенно покидать армянство. Если в самой Армении все еще запускают фейерверки, в диаспоре царит разочарование. Потому что уже становится ясно - Армения снова проиграла Азербайджану. В очередной раз то, на что рассчитывала армянская сторона, оказалось дыркой от бублика, а сам бублик - это интересы Штатов, мало совпадающие с хотелками армянства.

Интересы США в нашем регионе всегда были связаны с Азербайджаном. Даже после принятия 907-й поправки, продавленной лобби в условиях плохой информированности о происходящем на Южном Кавказе, Вашингтон всегда находил лазейки и поводы для продолжения сотрудничества с Баку. Потому что политика этой державы предусматривает, прежде всего, ее собственные интересы. Вспомним, например, с какой поспешностью тот же Блинкен спешил оправдаться перед Баку за провокационную болтовню своих помощников. Возникающие кризисы моментально гасились самой же американской стороной к великому неудовольствию диаспоры в лице АНКА.

Армянский национальный комитет Америки (АНКА) очень много мнит о своей влиятельности. Подкупив пару десятков конгрессменов и политиков, армянство решило, что имеет право указывать Белому дому, как ему строить отношения с Азербайджаном. После подписания хартии глава АНКА Арам Хампарян написал в соцсети Х полный возмущения пост. В каждой строчке звучат одновременно ярость и разочарование. "На девяносто девять с лишним процентов (99,66%) завершения первого и, вероятно, единственного срока Джо Байдена в должности, он и Энтони Блинкен наконец-то решают подписать "стратегическое" соглашение с Арменией - соглашение, которое они не смогут исполнить уже через шесть дней", - написал Хампарян.

Нетрудно представить эмоциональное состояние главы диаспоры. Он, конечно же, в бешенстве. Потому что в течение года диаспора приложила все свои финансовые и прочие возможности для подписания подобной хартии, но Белый дом не спешил этого делать, хотя налицо были все признаки предпочтений в пользу Еревана против Баку. И вот, за несколько дней до того, как покинуть Белый дом, команда Байдена исполняет мечту армянства, понимая, что последнее слово будет за новым президентом, инаугурация которого пройдет 20 января. Таким образом, проармянская команда Байдена, с одной стороны, как бы выполняет обещанное армянам, а с другой - снимает с себя всякую ответственность. Последнее бесит диаспору особенно жестко.

Пока в Ереване запускают салюты, диаспора называет подписание хартии "очевидной и до боли пустой попыткой искупить вину в глазах армянской диаспоры в Америке". Что ж, армянам есть, над чем подумать. И что особенно их гложет - это то, что, отделываясь бесполезной бумажкой от Армении, США продолжают финансировать Азербайджан. В армянских пабликах уже развивается истерика по поводу выделения американским EXIM банком 100 миллионов долларов Азербайджану. Более того, АНКА занимается своим традиционным делом - провокациями, распространяя фейк о том, что данные средства выделяются азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines для якобы перевозки оружия. АНКА истерит, утверждая, что лично видела, как азербайджанские самолеты этой кампании взлетали из израильских аэропортов с грузом оружия, которое, дескать, будет направлено против Армении. А как обстоит дело на самом деле? На самом деле Silk Way Airlines запросила кредит в размере 100 миллионов долларов для закупки новых грузовых самолетов Boeing. То есть для осуществления сделки с американским производителем самолетов, в результате которой указанные средства вновь вернутся в американскую казну.

Фальшивки о якобы доставке авиакомпанией оружия из Израиля в Азербайджан - это заведомо проигрышный вариант. Во-первых, Азербайджан никогда не скрывал своего оборонного сотрудничества с Израилем. Во-вторых, смешно пугать азербайджано-израильским сотрудничеством Америку, которая является стратегическим партнером Израиля и такое сотрудничество только приветствует. Пусть кто-нибудь в АНКА попытается вспомнить, звучало ли из Вашингтона хоть слово осуждения в адрес оружейных сделок Баку и Тель-Авива? Их было ноль.

Так что руководство АНКА напрасно расстрачивает нервные клетки. Они не восстанавливаются. Мало того, что диаспора лезет в торгово-экономические отношения других стран, так она еще и распространяет ложь. Цель - запретить банку финансировать азербайджанскую авиакомпанию, так как эти сделки якобы противоречат 907-й поправке, запрещающей финансирование военной сферы Баку.

Все, что может сделать АНКА, это закидывать соцсети лживыми опасениями о том, что "самолеты двойного назначения" могут быть использованы против Армении. Диаспора намерена поднять вокруг этого вопроса большой шум, чтобы заставить EXIM отказаться от сделки с Баку. В банке пообещали, как пишет Азатутюн, "учитывать эти комментарии при принятии окончательного решения советом директоров". Решение будет приниматься в феврале, а до этого времени в АНКА будут наращивать градус истерики.

Видя все это, становится ясным, почему команда Байдена так долго тянула со стратегическим партнерством с никому не нужной страной. Несмотря на давление диаспоры и данные армянам обещания, администрация прекрасно понимала, с кем имеет дело. Теперь, когда армяне получили хартию, они будут давить на правящие круги с удвоенной силой. Но эта головная боль достанется уже не Байдену и его команде.

Впрочем, армяне и сами признают, что подписанный документ ничего не значит. Это просто бумажка, вырванная армянством буквально зубами у американской стороны. С Байденом это получилось. Но станет ли Трамп следовать ее пунктам? Диаспора прекрасно понимает ситуацию и потому бьется в истерике. Истерика вокруг 100 миллионов для Баку от EXIM - это признак слабости. Армянство знает, что снова проиграло Азербайджану. Все было напрасно, и пробуждение после праздничной попойки всегда бывает особенно болезненным.