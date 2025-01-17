Прощальная подлость тандема лузеров Байден-Блинкен

Автор: Акпер Гасанов

Мы не злопамятны, но мы прекрасно помним все хорошее и плохое. Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность вопреки планам официального Вашингтона. Это аксиома. И мы прекрасно помним, как себя повела команда бесславно уходящего со своего поста президента США Джо Байдена в сентябре 2023 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность тем, что Азербайджан проводил антитеррористическую операцию на своей территории, борясь с армянскими оккупантами, с карабахской хунтой, которая пользовалась политической, финансовой и военной поддержкой официального Еревана. Одного этого предложения достаточно, чтобы понять, насколько аморальной и лживой была позиция тандема Байден-Блинкен.

Но, продолжу напоминания о тогдашнем поведении уходящего госсекретаря США. В беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он тогда заявил, что Соединенные Штаты призывают Азербайджан "немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу". Он также сказал армянскому премьеру, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

Это очень важный момент, к которому я еще вернусь. Добавлю лишь, что 19 сентября Блинкен позвонил и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Госсекретарь США выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к достижению прекращения огня и заявил, что "Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе".

То есть, Блинкен призывал к тому, чтобы руководство Азербайджана вступило в диалог с лидерами карабахской хунты, с оккупантами, с грабителями природных богатств нашей страны, с теми, кто лично участвовал в войне против Азербайджана, кто отдавал преступные приказы, направленные против нашей страны, против нашего населения! Время показало, что все это было вовсе не случайно.

Мы уже писали о подписанной главой МИД РА Араратом Мирзояном и госсекретарем США Энтони Блинкеном Хартии о стратегическом партнерстве Армения-США. Сегодня я вернулся к этой теме потому, что в тексте этого документа снова используется термин "Нагорный Карабах", что является очередным проявлением разрушительной и лицемерной политики администрации Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

Это проявление неуважения к территориальной целостности Азербайджана, к памяти всех наших шехидов, что погибли в боях за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Становится предельно понятно, что администрация Байдена плевать хотела на международное право, на четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, в которых черным по белому было прописано, что армянские незаконные вооруженные формирования должны были быть выведены с оккупированных азербайджанских земель.

Вернемся к телефонному разговору между Блинкеном и Пашиняном в сентябре 2023 года. Госсекретарь США заявил о поддержке территориальной целостности потому, что считал "Нагорный Карабах" армянской территорией. Да, как бы это чудовищно это не звучало, но именно такой вывод напрашивается из тогдашнего и нынешнего поведения администрации Байдена.

Блинкен, в беседе с Пашиняном, должен был заявить о поддержке территориальной целостности Азербайджана, который действовал сугубо в рамках международного права. А он поддержал территориальную целостность Армении, хотя антитеррористическая операция велась в Карабахском экономическом регионе Азербайджана!

Кстати, позже и спикер НС Армении Ален Симонян заявил, что наша страна действовала в рамках международного права, восстанавливая свои суверенитет и территориальную целостность. Да и Никол Пашинян не раз уже заявлял про признание территориальной целостности нашей страны в полном объеме. И вот, на фоне всего этого, мы видим, что в Хартии о стратегическом партнерстве между Арменией и Соединенными Штатами появился нигде в реальности не существующий "Нагорный Карабах".

Это является еще одним подтверждением лицемерия официального Еревана. Но в еще большей степени это свидетельствует о зашкаливающем аморализме уходящей администрации страдающего деменцией, путающего страны и руководителей разных стран, попирающего законы США ради собственного насквозь коррумпированного сына Джо Байдена и его послушного слуги Блинкена.

Они, даже уходя с позором с политической арены, умудряются наносить вред национальным интересам США в регионе. Они пытаются создать максимально большие проблемы для вскоре вступающего в должность президента США Дональда Трампа и его команды. И такую же модель поведения тандем Байден-Блинкен взял на вооружение и в российско-украинском военном конфликте.

Этот тандем лузеров жаждал одного - управления хаосом, погружения максимально большого числа стран и регионов в войны и противостояния. Азербайджан не позволил уходящему руководству США достичь своих планов на Южном Кавказе. И потому их мелкая месть состояла в подписании с руководством Армении документа, реальная "ценность" которого вряд ли будет выше резолюции о "признании "независимости" так называемого "арцаха", что был принят Сенатом Франции.