Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29

Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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