https://news.day.az/politics/1723825.html Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД
Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Новость обновляется
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