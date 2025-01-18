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Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29 - глава МИД

Турция гордится высоким потенциалом, продемонстрированным Азербайджаном на COP29. Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется