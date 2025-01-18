https://news.day.az/politics/1723837.html Турция сделает все возможное по вопросу Газы - Хакан Фидан Турция сделает все возможное по вопросу Газы. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. "Для нас важно прекращение длящегося 15 месяцев конфликта между ХАМАС и Израилем.
Турция сделает все возможное по вопросу Газы - Хакан Фидан
Турция сделает все возможное по вопросу Газы.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Для нас важно прекращение длящегося 15 месяцев конфликта между ХАМАС и Израилем.
Мы надеемся, что прекращение огня будет продолжаться, и для доставки гуманитарной помощи в Газу не будет препятствий. Турция сделает все возможное в этом направлении.
После этого мы постараемся обеспечить процесс нормализации в этом регионе. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь",- добавил Х.Фидан.
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