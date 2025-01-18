Турция сделает все возможное по вопросу Газы

Турция сделает все возможное по вопросу Газы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Для нас важно прекращение длящегося 15 месяцев конфликта между ХАМАС и Израилем.

Мы надеемся, что прекращение огня будет продолжаться, и для доставки гуманитарной помощи в Газу не будет препятствий. Турция сделает все возможное в этом направлении.

После этого мы постараемся обеспечить процесс нормализации в этом регионе. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь",- добавил Х.Фидан.