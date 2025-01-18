Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби, судя по всему, нашло республиканскую замену Ненси Пелоси, которая яро продвигала интересы армянства при власти демократов США. Ею стала - Дина Титус, очередная старуха, член Палаты представителей США от республиканской партии.

До смены власти осталось менее двух суток, но Титус уже во всю отрабатывает гонорары - осуждает Азербайджан при любой возможности.

Начала она сегодня с судебного процесса в отношении армян, обвиняемых в военных преступлениях. Маразматичная старушка утверждает, что обвинения сфабрикованы и незаконны и призвала Госдепартамент США ввести санкции против Баку. Сразу видно, с прибабахом женщина. Не поленилась и даже вспомнила мифы про "этнические чистки" в "арцахе".

То, что этнические чистки проводили не азербайджанцы, а армяне, Титус позабыла. То ли в связи с возрастом, то ли в связи с коньяком.

Дина не может не знать, что многочисленные документированные факты рассказывают о том, как армянские головорезы совершали военные преступления против мирных азербайджанцев в Карабахе: геноцид в Ходжалы, присвоение имущества гражданского населения, жестокое обращение с военнопленными и террористические акты на территории Азербайджана...Среди этих фактов особое место занимают свидетельства очевидцев, фото- и видеоматериалы, демонстрирующие разрушенные дома, изувеченные тела жертв и сцены жестокого обращения с пленными. Азербайджан на протяжении многих лет неоднократно доводил эти факты до сведения международной общественности. Материалы, включая свидетельства, доказательства и фотографии, предоставлялись в ООН, ОБСЕ, Совете Европы и других международных организациях.

Такие абсурдные заявления со стороны Титус, игнорирование фактов и реальных исторических свидетельств вызывают вопросы о том, здраво ли мыслит ее голова? Или тоже имеет проблемы, как Байден? Если нет, то очевидно, что её заявления и действия являются частью кампании, направленной на дискредитацию Азербайджана и попытку реабилитации тех, кто совершал преступления против мирного населения.

Важно отметить, что справедливость в отношении армянских военных преступников, причастных к геноциду и другим зверствам, - это не только требование Азербайджана, но и международное обязательство по защите прав человека. Азербайджан продолжит добиваться правды и справедливости, раскрывая факты и представляя доказательства мировой общественности. Ни политическая ангажированность, ни попытки манипулировать фактами не смогут помешать восстановлению исторической справедливости и привлечению виновных к ответственности.

Призывы к санкциям против Азербайджана и поддержка безосновательных обвинений только подчеркивают лицемерие определённых кругов. Однако Азербайджан уже неоднократно демонстрировал, что такие попытки давления не работают. Истина всегда найдёт путь, а справедливость восторжествует. Сколько бы старух армяне не достали из нафталина.