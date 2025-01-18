Турецкие СМИ широко освещают съезд TADEF

В Стамбуле состоялся VII отчетно-выборный съезд Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF).

Как сообщает Day.Az, авторитетные турецкие СМИ, включая "Demirören Haber Ajansı" (DHA), Anadolu, "Haberler.com", газету Star, "Sondakika.com", издание "HaberErk" и другие, широко освещают участие председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в этом значимом мероприятии.

Согласно информации, опубликованной DHA, в съезде приняли участие 90 из 106 делегатов, представляющих 24 ассоциации, входящие в TADEF. После съезда состоялось заседание нового совета директоров Федерации.

В своем выступлении на мероприятии Фуад Мурадов заявил:

"Сегодня очень важный день для общества Турция - Азербайджан. Были избраны новые члены Правления Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF). В результате двухдневных выборов было сформирован крупнейший совет директоров в Турции. Турция является братской страной для Азербайджана. Наша главная цель - обеспечение более эффективной работы наших ассоциаций. Для этого мы реализовали различные инициативы как со стороны диаспоры, так и TADEF. Ассоциации, работающие во всех регионах Турции, представляют свои проекты. Мы, как Азербайджанское государство, поддерживаем их инициативы. Сегодня наша деятельность охватывает более 70 стран. В Турции у нас есть ученые и деятели искусства. Эта дружба и братство проявляются во всех сферах"

Агентство Anadolu отмечает, что председатель Государственного комитета по работе с диаспорой поблагодарил Турцию за постоянную поддержку Азербайджана.

"Фуад Мурадов подчеркнул, что, как и во время войны, Турция продолжает оказывать поддержку Азербайджану. Он выразил удовлетворение тем, что у Азербайджана есть такой брат, как Турция", - сообщает AA.

Кроме того, газета Star подчеркивает, что в своем выступлении на мероприятии TADEF Фуад Мурадов отметил, что 2024 год стал успешным для азербайджанской диаспоры, и подчеркнул, что профессионализм организаций растет с каждым годом.

"Совместная деятельность турецкого и азербайджанского обществ важна для всех. Поддержка азербайджанского общества со стороны депутатов является ярким примером дружбы и братства между двумя странами", - цитирует Star Фуада Мурадова.

После мероприятия председателю Государственного комитета по работе с диаспорой, а также заместителю председателя MHP Ильясу Топсакалу, председателю TADEF Адалету Турану и заместителю председателя TADEF Сеттару Кая были вручены медали.

В свою очередь издание "Haberler.com" освещает выступление Фуада Мурадова, обращая внимание на его слова о последних успехах Турции во внешней политике и деятельности азербайджанских представительств за рубежом.

Фуад Мурадов отметил, что "Дома Азербайджана" за последний год продолжили расширение, и сообщил о планах их открытия в Ливии, Ливане и Ираке в ближайшем будущем.

Издание "Sondakika.com" затронуло позицию Ф.Мурадова по развитию азербайджанской литературы и языка. Сообщается, что председатель Госкомитета по работе с диаспорой отметил, что, говоря о развитии нации в мире, вопрос языка имеет важное значение.

"Сегодня мы очень хотим, чтобы наши соотечественники, проживающие в Иране, говорили на азербайджанском языке. В связи с этим в Турции также действует множество объединений. Наша цель - развивать азербайджанскую литературу и язык. Мы работаем и поддерживаем в этом направлении. Если бы у всех народов право говорить на своем языке, это для всех. Оно должно применяться во всех странах. Иран не исключение. В этом плане мы провели очень серьезную работу с нашими соотечественниками", - цитирует Sondakika Мурадова.

Кроме того, "HaberErk" отметило, что участие Фуада Мурадова в рассматриваемом мероприятии имело особое значение. Ссылаясь на выступление председателя Госкомитета по работе с диаспорой, издание отметило, что Ф. Мурадов подчеркнул важность объединения и проявления солидарности граждан Азербайджана, проживающих за рубежом. Он также отметил роль диаспоры в продвижении страны и обратил внимание на важность работы, которую предстоит проделать в этой области.