Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяют и другие страны

Опыт Азербайджана в связи с использованием веб-камер на выборах применяется в таких странах, как США, Великобритания, Турция.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он напомнил, что эта практика применяется в Азербайджане уже 17 лет.

Отметим, что на муниципальных выборах в Азербайджане на 1000 избирательных участков будут установлены веб-камеры.

Напомним, что 29 января в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.