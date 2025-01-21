Президент Ирана встретился с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана, сопредседателем совместной комиссии Шахином Мустафаевым. Делегация находится с визитом в Иране с целью участия в 16-м заседании совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Как сообщает Day.Az, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития азербайджано-иранских отношений, в том числе подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества и реализуемых совместных проектов в экономике, транспорте, энергетике, торговле, инвестиционной и гуманитарной сферах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.