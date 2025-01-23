В Азербайджане сформируют комиссию для рассмотрения некоторых законодательных вопросов

В Азербайджане будет создана комиссия для изучения правозащитных вопросов, связанных с Великим возвращением, а также законодательных аспектов сосуществования в послевоенный период на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в План работы на весеннюю сессию комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, в комиссии предполагается участие международных организаций по правам человека и правозащитных организаций.