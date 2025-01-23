https://news.day.az/politics/1724895.html В Азербайджане сформируют комиссию для рассмотрения некоторых законодательных вопросов В Азербайджане будет создана комиссия для рассмотрения законодательных вопросов, касающихся сосуществования на освобожденных территориях
В Азербайджане сформируют комиссию для рассмотрения некоторых законодательных вопросов
В Азербайджане будет создана комиссия для изучения правозащитных вопросов, связанных с Великим возвращением, а также законодательных аспектов сосуществования в послевоенный период на освобожденных территориях.
Как сообщает Day.Az, этот вопрос включен в План работы на весеннюю сессию комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Так, в комиссии предполагается участие международных организаций по правам человека и правозащитных организаций.
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