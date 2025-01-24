https://news.day.az/politics/1725237.html Али Асадов встретился с послом Беларуси в Азербайджане 24 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Андреем Равковым в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.
Али Асадов встретился с послом Беларуси в Азербайджане
24 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь Андреем Равковым в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета Министров, А.Асадов поблагодарил посла за вклад в развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Беларусью.
На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, обсуждены перспективы дальнейшего наращивания взаимодействия в различных областях.
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