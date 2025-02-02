Азербайджан и Пакистан подпишут соглашения на миллиарды долларов

Между Азербайджаном и Пакистаном будут подписаны соглашения на миллиарды долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет пакистанская газета Dawn.

Азербайджан намерен инвестировать в экономику Пакистана 2 млрд долларов. Соответствующие инвестиционные соглашения будут подписаны во время визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку, который ожидается в конце текущего месяца.

Находящийся в Азербайджане с визитом министр приватизации, инвестиций и связи Абдул Алим Хан заявил, что премьер-министр Шахбаз Шериф совершит в этом месяце визит в страны Центральной Азии, и будут подписаны соглашения на сумму 2 млрд долларов между Пакистаном и Азербайджаном.

Издание отмечает, что основные направления инвестиций охватывают разведку нефти и газа, развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности.