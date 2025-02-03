Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили ключевые вопросы безопасности
3 февраля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Латвийской Республики Байбой Браже.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня текущих отношений между Азербайджаном и Латвией, а также ситуация в сфере региональной и международной безопасности.
Отмечена важность взаимных визитов и контактов в развитии двустороннего сотрудничества наших стран по ряду направлений, включая многостороннее взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре