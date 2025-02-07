Украина выражает глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь

Украина выражает глубокую благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу заявил советник по экономическим вопросам в посольстве Украины в Азербайджане Олег Клинченко, комментируя отправку очередной гуманитарной помощи из Азербайджана.

"Украина и украинский народ выражают огромную благодарность Азербайджану, Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за очередную партию гуманитарной помощи, оказанную в рамках проекта для Украины", - отметил Клинченко.

Он также подчеркнул, что отношения между странами имеют прочную основу. У Азербайджана и Украины есть общие цели: обеспечивать и развивать региональную стабильность и мир.

Кроме того, Клинченко подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество между странами продолжает развиваться, и это приносит значительные выгоды как для Азербайджана, так и для Украины.