Автор: Мехти Ахмедзаде

Если бы существовал чемпионат по абсурдным заявлениям, то Константин Затулин уверенно бы шел в топе рейтинга, причем без допинга - чисто на таланте. Накануне он дал одно бредовое интервью, потом второе и теперь - третье. Очередное его выступление - это не просто поток сознания, а целая трагикомедия в одном акте. Главное послание - Азербайджан посмел действовать в своих интересах.

"Азербайджан не союзник России", - твердит он.

Классика жанра: громкие обвинения, искажённые факты и обиженный тон. Прям драматическая сцена из старого спектакля. Только вот в реальности Азербайджан всегда выстраивал партнёрство на принципах взаимного уважения. И если Баку принимает решения, исходя из своих интересов, а не в угоду чьим-то ожиданиям, это называется независимостью, а не "предательством".

Закрытие "Русского дома" в Баку - закономерный шаг, особенно если учесть, что организация не удосужилась даже зарегистрироваться в Азербайджане как юридическое лицо. В любой стране мира это называется соблюдением закона. Но Затулин, конечно же, видит в этом "враждебный жест". Если завтра кто-то припаркуется на газоне и получит штраф, наверное, он тоже объявит это враждой.

Константин Затулин - человек, который уже давно сделал глупость и идиотизм своим амплуа. На его месте любой разумный человек сделал бы паузу и задумался. Но нет, он продолжает нести чушь с апломбом профессионального клоуна. Всё, что он говорит, больше напоминает плохую комедию, где актёр забыл текст и просто несёт поток сознания.

В общем, господин Затулин, может, вам стоит сменить жанр? Потому что политика - явно не ваш конёк.