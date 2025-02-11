https://news.day.az/politics/1729348.html В Баку призвали Ереван воздержаться от провокационных заявлений Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу претензий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье "Арменпресс". Новость обновляется
В Баку призвали Ереван воздержаться от провокационных заявлений
Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу претензий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье "Арменпресс".
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре