В Баку призвали Ереван воздержаться от провокационных заявлений

Азербайджан призывает Армению воздержаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу претензий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье "Арменпресс".

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