В Карсе завершились совместные учения азербайджанских и турецких военных

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представили нашу страну на "Зимних учениях-2025", проходивших в турецком городе Карс.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

В связи с этим в Отдельной общевойсковой армии состоялась торжественная церемония.

Выступивший на церемонии командующий Отдельной общевойсковой армии генерал-майор Кянан Сеидов рассказал о важности совместных военных учений и подчеркнул, что опыт, обретенный в ходе учений, положительно отразится на боеспособности армии. От имени руководства министерства обороны он поблагодарил военнослужащих за продемонстрированные навыки и профессионализм.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся при исполнении служебных обязанностей во время учений.