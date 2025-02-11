Названа сумма материального ущерба недвижимому имуществу Азербайджана в ходе апрельских боев

В ходе апрельских боев азербайджанской стороне был нанесен материальный ущерб недвижимому имуществу на сумму более 2,4 млн манатов.

Об этом заявила государственный обвинитель Тарана Мамедова в связи с террористическими преступлениями, совершенными согласно обвинительному акту во время апрельских боев 2016 года, Товузских боев 2020 года и Второй Карабахской войны, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Было отмечено, что 2-6, 24, 26-28 и 30 апреля 2016 года в результате обстрелов из крупнокалиберного и другого огнестрельного оружия в Агдамском районе 3 гражданских лица были преднамеренно убиты и 13 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, в Тертерском районе 3 гражданских лица были преднамеренно убиты и 11 гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести, в Геранбойском районе 4 гражданских лица, в Физулинском районе 1 гражданское лицо, в Агджабединском районе 1 гражданское лицо получили телесные повреждения различной степени тяжести. В общей сложности были преднамеренно убиты 6 гражданских лиц, совершены покушение на убийство 30 гражданских лиц нанесением телесных повреждений различной степени тяжести, а также был нанесен материальный ущерб на сумму более 2,4 миллиона манатов путем полного или частичного разрушения, сожжения и повреждения 733 объектов недвижимости.

Напомним, что 15 человек обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "Нагорно-Карабахской Республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями.

Нижеследующие лица: Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Хенрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердиян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири соответственно периодам их участия в преступных деяниях, обвиняются по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям.