https://news.day.az/politics/1730527.html Азербайджан и Гвинея обсудили потенциал двустороннего сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Мориссандой Куйяте.
Азербайджан и Гвинея обсудили потенциал двустороннего сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Мориссандой Куйяте.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".
Отмечается, что был обсужден потенциал сотрудничества в сферах экономики, торговли, образования, продолжение взаимодействия в рамках международных платформ, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения.
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