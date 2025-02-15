Азербайджан и Гвинея обсудили потенциал двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Мориссандой Куйяте.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".

Отмечается, что был обсужден потенциал сотрудничества в сферах экономики, торговли, образования, продолжение взаимодействия в рамках международных платформ, в том числе ООН, ОИС, Движения неприсоединения.