Азербайджан обсудил основные направления сотрудничества с ОБСЕ

15 февраля 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили текущие вызовы, стоящие перед ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации в регионе и ходу мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов поздравил Феридуна Синирлиоглу с назначением на пост Генерального секретаря ОБСЕ, пожелав ему успехов в работе. Министр подчеркнул важность безусловного соблюдения норм международного права, включая принципы суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ, особенно в условиях современных вызовов европейской безопасности.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период. В частности, он отметил необходимость устранения структур, оставшихся после периода оккупации, что, по его мнению, позволит ОБСЕ более эффективно адаптировать свою деятельность к текущим региональным реалиям.

Касаясь процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Байрамов указал на существующие препятствия, в том числе сохранение территориальных претензий к Азербайджану в Конституции и законодательных актах Армении.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.