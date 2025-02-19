В Баку проходит круглый стол азербайджано-турецкой медиа платформы.

Как сообщает Day.Az, мероприятие проводится при организационной поддержке Центра социальных исследований (ЦСИ), пресс-службы Управления коммуникаций Турции в Баку и Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

Тема круглого стола - "5 лет Меморандума о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой о стратегическом сотрудничестве в области медиа: Обзор совместной деятельности и будущие цели".

В мероприятии принимают участие председатель Совета Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж, заместитель председателя правления Центра социальных исследований Таира Аллахьярова, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, председатель Совета прессы Рашад Меджид, чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике, профессор Бирол Акгюн, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, депутат Вугар Рагимзаде, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, генеральный директор Центра аналитики и информации REAL Мир Шахин Агаев, а также ряд руководителей СМИ.

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