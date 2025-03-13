https://news.day.az/politics/1736887.html Пашинян прокомментировал согласование текста мирного договора Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не разделяет мнение о невозможности заключения мира с Азербайджаном в ближайшее время. Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью турецким СМИ. По его словам, обе стороны нашли в тексте документа положения, которые соответствуют их интересам.
Пашинян прокомментировал согласование текста мирного договора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не разделяет мнение о невозможности заключения мира с Азербайджаном в ближайшее время.
Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью турецким СМИ.
По его словам, обе стороны нашли в тексте документа положения, которые соответствуют их интересам. Пашинян также отметил, что снятие возможных претензий или отзыв миссии ЕС произойдут только после того, как мирный договор вступит в силу.
Он добавил, что Республика Армения готова открыть транспортные пути, соблюдая принципы суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности страны.
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