Пашинян прокомментировал согласование текста мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не разделяет мнение о невозможности заключения мира с Азербайджаном в ближайшее время.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью турецким СМИ.

По его словам, обе стороны нашли в тексте документа положения, которые соответствуют их интересам. Пашинян также отметил, что снятие возможных претензий или отзыв миссии ЕС произойдут только после того, как мирный договор вступит в силу.

Он добавил, что Республика Армения готова открыть транспортные пути, соблюдая принципы суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности страны.