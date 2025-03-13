В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

13 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма и др.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется