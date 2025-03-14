Араик Арутюнян сообщил, что информацию о бомбардировке Гянджи получил от начальника генштаба ВС Армении

В ходе продолжающегося 14 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, коснулся ракетного обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения в городе Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он сказал, что получил информацию об этом от начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна.

"Начальником генерального штаба вооруженных сил Армении был Оник Гаспарян. У меня был разговор с ним. Он сообщил мне об обстреле аэропорта, расположенного в Гяндже, на первом этапе. А потом у меня не было с ним никаких контактов", - сказал он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.