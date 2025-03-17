https://news.day.az/politics/1737861.html Полад Бюльбюльоглу награжден высшей наградой Совета Федерации России Депутат парламента Азербайджана, бывший посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден высшей наградой Совета Федерации России .
Полад Бюльбюльоглу награжден высшей наградой Совета Федерации России
Депутат парламента Азербайджана, бывший посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден высшей наградой Совета Федерации России.
Как сообщает Day.Az, его наградила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.
Награда вручена за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией.
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