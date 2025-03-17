Депутат парламента Азербайджана, бывший посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу награжден высшей наградой Совета Федерации России.

Как сообщает Day.Az, его наградила председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.

Награда вручена за вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Россией.