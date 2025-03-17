Истерика среди армянских реваншистов

Автор: Байрам Эльшадов

Согласование текста мирного договора уже несколько дней является главной темой в армянских СМИ и "экспертных" кругах. Обсуждают, спорят, что-то друг другу пытаются доказать.

"Азербайджан никогда не стремился к миру с Арменией и не стремится к нему", - заявил журналистам депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

По его словам, сразу после заявлений о согласовании текста договора официальный Баку выдвинул перед Ереваном "новое требование", касающееся изменений в Конституции страны. Далее, считает армянский депутат, последует совсем уж "страшное" - требование о возвращении в Армению 300 тысяч азербайджанцев.

Хачатрян все проспал. Требования о внесении изменений в Конституцию Армении звучат уже несколько лет. Эти требования не появились на прошлой неделе после заявлений о согласовании текста договора. Кстати, не является новостью и тема возвращения азербайджанцев в Армению. Спасибо Хачатряну за озвученные правильные цифры их количества.

Хачатрян напомнил, что после принятия проекта закона о начале вступления Армении в ЕС, Пашинян незамедлительно позвонил в Москву и проинформировал о подробностях. Путину он позвонил также сразу после заявлений о согласовании пунктов мирного договора. Оппозиционный депутат почему-то скромно умолчал, что премьер-министр Армении звонил доложить о ситуации не только в Москву, но также в Тегеран и Париж. Об этом ему напомнили цитирующие его СМИ.

Хачатрян считает, что договор без посредников невозможен, и Пашиняну не следовало "слушаться" Баку и добиваться посредничества третьих стран. Серьезно? Так благодаря обсуждениям без посредников вопрос, наконец, начал решаться. К мирным переговорам между Баку и Ереваном всегда привлекались болельщики последнего. Никогда еще в этом процессе не участвовали сторонники Азербайджана. Так было всегда. После войны Ереван попробовал продолжить эту практику, но Баку не позволил. И не позволит.

Депутат Хачатрян является выразителем мнения реваншистски настроенной части общества. В обществе, конечно, должен быть плюрализм мнений, но Николу Пашиняну пора переходить к просветительской работе.