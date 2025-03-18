https://news.day.az/politics/1738155.html Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз и Рамазан. Как передает Day.Az, об этом сообщила спикер парламента Сахиба Гафарова в завершении сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз и Рамазан.
Как передает Day.Az, об этом сообщила спикер парламента Сахиба Гафарова в завершении сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.
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