Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз и Рамазан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила спикер парламента Сахиба Гафарова в завершении сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса.