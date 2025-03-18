МИД Азербайджана категорически отвергает заявление офиса премьер-министра Армении

Мы категорически отвергаем заявление офиса премьер-министра Армении от 18 марта 2025 года, которое, помимо необоснованных претензий к Азербайджану, искажает факты и реальную ситуацию в приграничных районах.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя заявление офиса премьер-министра Армении об обстрелах на границе и других антиазербайджанских заявлениях, сообщает Day.Az.

Он отметил, что необходимым условием стабильности является прекращение инцидентов с обстрелами,о которых ранее сообщало министерство обороны Азербайджанской Республики, а также открытых провокаций со стороны армянских военнослужащих, что подтверждается видеокадрами, известными и армянской стороне.

"Вместо того, чтобы продемонстрировать добрую волю и положить конец подобным провокациям, абстрактные и практически невыполнимые предложения армянской стороны не имеют под собой никаких оснований - так же, как это было во время почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией. Это напоминает предложения, выдвинутые сопредседателями Минской группы, вместо того, чтобы призывать к прекращению оккупации", - подчеркнул Гаджизаде.

Представитель МИД отметил, что если правительство Армении руководствуется мирной повесткой дня, как заявляет офис премьер-министра, то было бы целесообразно, чтобы они объяснили, каким образом масштабная милитаризация Армении, включая размещение наступательного оружия в приграничных районах, служит такой повестке дня.

"Что касается якобы доброй воли Армении в связи с завершением работы над текстом Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между двумя странами, следует напомнить, что именно Азербайджан еще в начале 2022 года сделал первые шаги по разработке мирного соглашения. Однако Армения всячески нарушала этот процесс. Отметим также, что, несмотря на многочисленные призывы Армении на переговорах, в том числе отказ от вывода оставшихся сил с азербайджанских территорий и поощрение режима, установленного на наших территориях, именно благодаря усилиям и мерам Азербайджана в процессе был достигнут такой успех", - сказал А.Гаджизаде.

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