Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

18 марта с 16:40 до 18:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

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