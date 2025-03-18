https://news.day.az/politics/1738309.html Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу 18 марта с 16:40 до 18:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Об этом Day.Az сообщили в минобороны. Новость обновляется
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу
18 марта с 16:40 до 18:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Алмалы Кешишкендского района и Истису Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Новость обновляется
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