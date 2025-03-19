В Азербайджане будет создана Академия искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы", утвержденной подписанным сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Отмечается, что недостаточная подготовленность или ограниченная численность инструкторов в программах обучения и развития, организуемых для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и управления информацией, а также для совершенствования знаний руководящего состава государственных органов (учреждений) в этой области, может препятствовать повышению уровня знаний местного персонала и снижать интерес к данной области. С целью повышения качества программ предполагается создание Академии искусственного интеллекта и сотрудничество с авторитетными зарубежными учебными заведениями.

Было отмечено, что эти меры укрепят местный кадровый потенциал, повысят интерес к этой области и ускорят ее развитие.

Также в рамках деятельности Академии искусственного интеллекта предусмотрено обеспечение сотрудничества в области преподавания в сфере искусственного интеллекта как минимум с 2 престижными зарубежными университетами (занимающими первые 10 позиций в мировом рейтинге), создание платформы для информации и ресурсов, связанных с искусственным интеллектом.