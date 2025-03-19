Очередная провокация Армении на границе

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с Басаркечярского направления.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Было отмечено, что 19 марта примерно в 14:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.