https://news.day.az/politics/1738594.html Очередная провокация Армении на границе Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу с Басаркечярского направления. Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Очередная провокация Армении на границе
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу с Басаркечярского направления.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Было отмечено, что 19 марта примерно в 14:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.
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