Посол Пакистана выразил соболезнования Азербайджану
Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил соболезнования в связи с гибелью двух солдат в результате схода снежной лавины в Гедабее.
Как передает Day.Az, в связи с этим посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу братского Азербайджана в связи с трагической гибелью двух солдат в результате схода лавины 19 марта в Гедабее. Желаем терпения их семьям", - говорится в публикации.
Отметим, что вчера были обнаружены тела военнослужащих азербайджанской армии Иманова Али Тариэль оглу и Гамидова Руслана Рустам оглу, которые, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, в туманную погоду попали под снежную лавину.
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