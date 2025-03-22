Посол Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил соболезнования в связи с гибелью двух солдат в результате схода снежной лавины в Гедабее.

Как передает Day.Az, в связи с этим посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу братского Азербайджана в связи с трагической гибелью двух солдат в результате схода лавины 19 марта в Гедабее. Желаем терпения их семьям", - говорится в публикации.

Отметим, что вчера были обнаружены тела военнослужащих азербайджанской армии Иманова Али Тариэль оглу и Гамидова Руслана Рустам оглу, которые, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, в туманную погоду попали под снежную лавину.