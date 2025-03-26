Во Франции бросились на колени перед Арменией

Как сообщалось ранее, во время эфира передачи "28 минут" на французском телеканале Arte France Южный Кавказ показали без Армении. Армяне мгновенно подняли вой, и, как не удивительно, уже спустя сутки, ведущая Элизабет Кин вышла с публичными извинениями.

Как передает Day.Az, она поспешила объясниться:

"Произошла коллективная ошибка, лишенная какого-либо злого умысла, о чём мы сожалеем".

Ну конечно.

Франция бы не была Францией, если бы не упала на колени по первому армянскому вскрику. Стоило армянству завизжать. Не удивимся, если в парижской студии была паника, сбежались продюсеры, вызвали картографов, подключили МИД, пришел Макрон, и начал давать указания, как писать извинения.

Показательно, как быстро на французском телевидении находят "коллективные ошибки", когда речь идёт об армянских чувствах. Вот бы с такой же скоростью французы разбирались в реальных международных вопросах.