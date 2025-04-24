В Баку опровергли дезинформацию минобороны Армении

Распространенная министерством обороны Армении информация о том, что 23 апреля примерно в 22:20 подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Хазнавар, является очередной дезинформацией и не отражает действительности.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Еще раз подчеркиваем, что подразделения Азербайджанской Армии никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам.

Целенаправленно распространяя такого рода дезинформацию и ложные сведения, противник пытается тем самым скрыть свои провокации и сформировать неправильное представление в международном сообществе", - говорится в информации ведомства.