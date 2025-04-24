Высоко оценены усилия Азербайджана по продвижению Алматинского процесса

Азербайджан успешно укрепил роль Алматинского процесса в продвижении регионального сотрудничества.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири в ходе III министерской конференции Алматинского процесса, приуроченной к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023-2024 гг.).

"Несмотря на относительно короткий срок своего существования, Алматинский процесс уже подтвердил свою значимость как ключевая региональная платформа для стран Центральной Азии. Он стал эффективным форумом для обмена информацией и услуг, повышения потенциала, а также выработки согласованных подходов к вопросу о миграции и вынужденного перемещения населения", - сказала она.

Ш.Нодири выразила искреннюю признательность Азербайджану за эффективное и целенаправленное председательство в Алматинском процессе.

"Благодаря Азербайджану Алматинский процесс остался активной и инклюзивной платформой для диалога и сотрудничества по вопросам миграции. В период своего председательства Азербайджан успешно укрепил роль Алматинского процесса в продвижении регионального сотрудничества. Под руководством Азербайджана процесс получил новый импульс, была возобновлена политическая деятельность и участие всех государств и участников. Этот рост активности усилил взаимное доверие и понимание между странами", - сказала замминистра.

По ее словам, тематические заседания в рамках председательства Азербайджана были посвящены актуальным вопросам, таким как эффективное управление миграцией.

"Это способствовало не только получению результатов, но и укрепило общее чувство ответственности. Председательство также сыграло важную роль в продвижении институционального развития алматинского процесса, способствуя более структурированному и устойчивому подходу к его управлению и функционированию", - добавила она.