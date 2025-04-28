Азербайджан поблагодарили за отстаивание интересов Глобального Юга

Глубоко признательны Азербайджану за отстаивание интересов Глобального Юга.

Как передает Day.Az, об этом сказала основатель Smachs Foundation Шарлин Руто в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Мы глубоко признательны Азербайджану - стране, которая всегда отстаивала интересы Глобального Юга и строила мосты диалога с Глобальным Севером. Благодаря лидерству Азербайджана в Движении неприсоединения и его инклюзивному подходу на COP29, миру был продемонстрирован настоящий пример солидарности", - сказала она.

По её словам, одним из ярких проявлений этой приверженности стала поддержка заявления Глобального Юга о создании платформы НПО.

Руто также отметила, что Цель устойчивого развития №17 - Укрепление средств осуществления и обновление глобального партнерства для устойчивого развития - имеет решающее значение. Она напоминает нам, что прогресс невозможен без прочных партнёрств и общей ответственности.

"Для Глобального Юга изменение климата - это постоянное чрезвычайное положение. Поднимающиеся моря поглощают островные дома. Плодородные земли превращаются в пыль. Наводнения и засухи разрушают средства к существованию. Мы несем самый тяжёлый груз кризиса, к которому практически не имели отношения", - сказала она.