Владанка Андреева заявила о тесном сотрудничестве ООН и гражданского общества для достижения ЦУР

ООН и гражданское общество тесно сотрудничают для достижения Целей устойчивого развития.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на полях учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Для меня большая честь быть здесь на учреждении платформы НПО Глобального Юга.

В рамках ООН мы тесно сотрудничаем с гражданским обществом и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать достижение Целей устойчивого развития к 2030 году.

Поэтому крайне важно, чтобы голоса гражданского общества были услышаны, чтобы у них было пространство для сотрудничества с различными партнерами и место за столом переговоров. Этот форум определенно поможет в этом", - сказала она.

В.Андреева также подчеркнула важность солидарности и общей ответственности для достижения ЦУР.