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Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения

Находящаяся с визитом в нашей стране принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.