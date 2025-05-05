https://news.day.az/politics/1750328.html Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения Находящаяся с визитом в нашей стране принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.
Принцесса Королевства Марокко посетила Аллею почетного захоронения
Находящаяся с визитом в нашей стране принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа 5 мая посетила на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с уважением была почтена светлая память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложен венок к его могиле.
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