Беспрецедентно многолюдный митинг в Лос-Анджелесе против Саргсяна - ФОТО

Несколько дней акции протеста против премьерства Сержа Саргсяна и под лозунгами "Отвергай Сержа!" проходят и в Лос-Анджелесе. Сегодняшняя демонстрация была беспрецедентно многолюдной, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am.

"Мы давно знаем, что Сержик Саргсян - политический труп, но сегодня он подписал свою смерть в политике. Сержик Саргсян может арестовать 200 человек, 2000 человек, но он не может арестовать 10 миллионов армян. Сержик Саргсян со своей группой босяков не может выражать точку зрения армянства. Он - провальный и свергнутый деятель. Он должен уйти", - отметили участники акции во время митинга.

Многие демонстранты отметили, что в эти дни многие армяне, проживающие в Лос-Анджелесе, возвращаются в Армению для участия в "пробуждении армянского народа".

Американские армяне отметили, что, находясь в Соединенных Штатах, у них также есть, чем заняться - следует позвонить конгрессменам, представить ситуацию.

В митинге также принял участие мэр Глендэйла Заре Синанян. Он отметил, что они стоят рядом со своими сестрами и братьями, которые в Армении вышли на протестную борьбу. "Тот человек, которого больше не хочет нация, вчера угрожал нашему народу, что будет новое 1 Марта. Но мы этого не допустим. Мы собрались сегодня, чтобы показать, насколько велики эти 7%. Не делайте так, чтобы 7 процентов превратились в 70, как вчера произошло в Армении. Наша историческая родина должна стать страной закона", - сказал мэр Глендэйла.