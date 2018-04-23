Армянская делегация сбежала с сессии ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге начинает работу сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Day.Az со ссылкой на News.am, об этом сообщил журналистам член делегации, представитель фракции РПА Самвел Фарманян.

По его словам, члены делегации от РПА уже прибыли в Ереван, сейчас возвращаются также представители фракции "Царукян".

Член фракции "Царукян" Наира Зограбян сообщила, что они уже в аэропорту Страсбурга, и готовятся к вылету.

Согласно информации, собирается вылететь также депутат от блока "Выход" Эдмон Марукян.

Отметим, что о причинах не участия армянской делегации в сессии ПАСЕ не сообщается.