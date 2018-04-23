Армения осталась без премьера - Серж Саргсян подал в отставку

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Соответствующее решение было официально обнародовано в понедельник, 23 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Отметим, отставка главы правительства последовала после многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах страны.

В своем последнем обращении к народу Серж Саргсян в частности признал, что был неправ.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Я выполняю ваше требование", - говорится в заявлении Сержа Саргсяна.

Митинги, демонстрации и шествия начиная с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре - задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.

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