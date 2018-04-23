Карабахская военная хунта проиграла в Армении - ВЗГЛЯД из МОСКВЫ

"Я рад, что это случилось. Несколько последних лет я постоянно твердил о том, что преступный "карабахский клан" Кочаряна-Саргсяна, а по сути - военная хунта полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха, захватившая власть в Армении в результате военного переворота в ноябре 1999 года, должна уйти".

Об этом сказал Day.Az, комментируя отставку премьер-министра Армении, известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По мнению нашего собеседника, с уходом от власти Сержа Саргсяна в истории Армении закроется целая историческая эпоха, когда страной руководили, по сути, военные преступники и международные террористы, подчинившие Армению власти террористического образования под названием "Арцах", которое сами для себя и провозгласили.

"Сегодня остается неясной конфигурация новой политической власти в Армении, которой только предстоит формироваться после ухода Саргсяна с поста премьер-министра страны. И я не уверен, что новая власть будет более лояльной к вопросу нагорно-карабахского урегулирования, чем предыдущая. Но при любом раскладе грядущих событий можно с уверенностью говорить, что в истории Армении новейшего времени сегодня началась новая историческая эпоха, открылась новая страница, и я буду с большим интересом наблюдать, как она будет заполняться", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева