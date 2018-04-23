В Азербайджане назначен новый глава Государственного таможенного комитета

Сафар Мамед оглу Мехдиев назначен новым председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", сообщает Day.Az.

Мехдиев до назначения на эту должность был первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана.