Назначен председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана

23 апреля 2018 19:39

Фуад Рауф оглу Мурадов назначен председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадов до назначения на эту должность являлся председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

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