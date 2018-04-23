Назначен председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана

Фуад Рауф оглу Мурадов назначен председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мурадов до назначения на эту должность являлся председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.