Назначен председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана
23 апреля 2018 19:39 2 874
Фуад Рауф оглу Мурадов назначен председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.
В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении дополнений в распоряжение от 21 апреля 2018 года "О новом составе Кабинета министров", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мурадов до назначения на эту должность являлся председателем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!