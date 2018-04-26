Дашнаки тоже предали Саргсяна - ПОДРОБНОСТИ

Дашнаки снова предали. Это они умеют, это есть сама суть террористического движения, когда-то взявшего на себя роль спасителя армянского народа и ни разу эту миссию не оправдавшего.

На этот раз они предали Сержа Саргсяна. Но не сразу, а подождав, когда пути к возвращению власти РПА будут полностью отрезаны. На всякий случай - чтобы не прогадать.

Как сообщили сегодня армянские СМИ, министры и чиновники от АРФ "Дашнакцутюн" подали в отставку. Свои полномочия сложили исполняющий обязанности министра науки и образования Левон Мкртчян, и.о. министра территориального управления и развития Армении и Давид Локян, и.о. министра охраны природы Арцвик Минасян. По информации Sputnik Армения заявление об отставке подали губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и губернатор Арагацотнской области Ашот Симонян.

Основанием для отставок стало принятое 26 апреля решение руководства АРФ о выходе из коалиции с Республиканской партией.

Дашнакцутюн, постоянно находящаяся в поисках, к кому пристроиться, поменяла патрона и присягнула в верности Николу Пашиняну, подарив ему голоса на будущем голосовании в парламенте. Теперь у лидера оппозиции есть голоса фракции Царукяна и дашнаков.

Большинство СМИ встретили это решение Дашнакцутюн овациями, но нашлись и те, кто смешал дашнаков с грязью за продажность. Так, издание shame.am сравнил АРФ с женщинами легкого поведения, назвав "революционными проститутками". Их выход из коалиции с РПА издание не считает удивительным, учитывая характер партии. Всего несколько дней назад проголосовавшая в пользу Сержа Саргсяна и жравшая из его корыта, неоднократно продававшая армянский народ АРФД сказала свое слово, примкнув к Николу Пашиняну и потребовав, чтобы премьер-министром РА был избран "кандидат народа".

Так и надо Саргсяну и РПА, констатирует издание.

Заметим, что Саргсян никогда не умел выбирать себе друзей на политическом поле. В свое время Левон Тер-Петросян отделался от дашнаков, объявив партию вне закона и пересажав ее активистов. Карабахский клан вывел дашнаков из подполья и даже больше - вошел с ними в коалицию. Хотя прекрасно знал о ее преступно-террористической сути. Будучи главой органов нацбезопасности, он был в курсе дела "Дро" и планировавшихся в Армении дашнаками терактов. А придя к власти сам, амнистировал Дашнакцутюн и вернул в политику.

Приведенный в премьеры Карен Карапетян при формировании нового правительства постарался дистанцироваться от террористов, но на их защиту встал Саргсян, стремившийся выполнить АРФД "мужское слово".

Но дашнаки его примеру не последовали, и когда сотоварищ оказался не у дел, спокойно переметнулись в противоположный лагерь. Никол Пашинян тоже деятель не особо разборчивый. Как известно, деньги не пахнут. Тем более не пахнут и голоса, которые всегда могут пригодиться в парламенте.

Зульфугар Ибрагимов