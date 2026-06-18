Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.

Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi".