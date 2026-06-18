https://news.day.az/polls/1842480.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində iştirakı ilə bağlı görüntülər paylaşılıb.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi".
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