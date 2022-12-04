https://news.day.az/popularblog/1516466.html Безумно красивый Баку в блоге Орхана Асланова - ФОТО
Безумно красивый Баку в блоге Орхана Асланова - ФОТО
Тревел-блогер Орхан Асланов поделился на своей странице в Instagram снимками города Баку.
"Как вам фотографии? Безумно красивый Баку. Просто наслаждайтесь этой красотой, с закатом, конечно, нереально повезло", - говорится в публикации тревел-блогера.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре