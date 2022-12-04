Безумно красивый Баку в блоге Орхана Асланова

Тревел-блогер Орхан Асланов поделился на своей странице в Instagram снимками города Баку.

"Как вам фотографии? Безумно красивый Баку. Просто наслаждайтесь этой красотой, с закатом, конечно, нереально повезло", - говорится в публикации тревел-блогера.