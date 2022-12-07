Как возвести ритуал красоты в систему

Фэшн-лайфстайл блогер @laman.mm поделилась на своей странице в Instagram публикацией, в которой рассказывает о ритуалах красоты и о том, как возвести их в систему.

"В последнее время мне периодически хочется делиться своими мыслями в момент, когда они меня посещают, а не по времени наивысшей активности в инстаграме. Сейчас наполняла традиционную воскресную ванну и подумала о том, что ритуалы красоты присутствуют в жизни каждой из нас, но я считаю, что работают они только в момент, когда становятся СИСТЕМОЙ, и это действительно важно. Каждая женщина хочет чувствовать себя красивой, а красота приравнивается к вложениям в себя (и не только финансовым). Необязательно, что эту систему можно создать исключительно в салонах красоты (особенно если нет времени или возможностей), ее можно устроить и у себя дома.

То, что для меня стало системой, помимо спорта и посещений СПА, в домашних условиях - это принятие ванн с различными добавками и травами, нанесение ароматных масел на тело и волосы, масок на лицо, зажигание ароматических палочек по утрам, и свечей по вечерам. Вообще, свечи, травы, благовония, эфирные масла... это все про меня. Если чувствуете внутреннюю тяжесть, ванна с солью и эфирным маслом лаванды, помогут вам её отпустить.

Попробуйте возвести уход за собой в ту самую СИСТЕМУ и наслаждайтесь эффектом...", - говорится в публикации блогера.