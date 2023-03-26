Билл Гейтс назвал важнейшее технологическое достижение за 50 лет

Один из основателей технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что модель искусственного интеллекта GPT от стартапа OpenAI является самым революционным достижением в области технологий за последние 50 лет. Об этом он рассказал в своем личном блоге, сообщает Day.Az.

"Весь опыт был ошеломляющим. Я знал, что только что увидел самое важное достижение в технологии со времен графического пользовательского интерфейса", - отметил миллиардер.

По словам Гейтса, опыт от общения с ИИ через программную среду чат-бота был сравним с тем моментом, когда он впервые увидел современную графическую среду рабочего стола (GUI) в 1980 году.

Он пояснил, что до того момента люди использовали свои компьютеры через командную строку, и Windows с графическим дизайном смогла изменить этот формат.

"Развитие ИИ столь же фундаментально, как создание микропроцессора, персонального компьютера, интернета и мобильного телефона. Это изменит то, как люди работают, учатся, путешествуют, получают медицинскую помощь и общаются друг с другом", - уверен Гейтс.

По мнению бизнесмена, вокруг ИИ будут переориентироваться целые отрасли, а компании будут отличаться тем, насколько хорошо они его используют.