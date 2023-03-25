Грубые замечания помогли девушке похудеть на 68 килограммов

Пользовательница социальной сети TikTok Лекс Хесс поделилась с подписчиками историей своего похудения. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

Хесс опубликовала видео со своими старыми фотографиями, в котором за кадром звучал мужской голос, называющий ее толстой. По словам Хесс, в прошлом ей часто приходилось терпеть такие оскорбления.

Девушка считает, что в конечном счете именно грубые замечания помогли ей похудеть. Она устала их слушать и задумалась о своем здоровье. Хесс начала ходить в спортзал, сбросила 68 килограммов и привела тело в спортивную форму.

Позже Хесс опубликовала второе видео, где рассказала, какие комментарии о своей внешности она стала получать от мужчин после похудения. Теперь ей делают комплименты и отмечают, что после похудения она стала красивой.

Многих пользовательниц возмутили подобные похвалы. "Выражение "Ты теперь такая красивая" - это просто обратный комплимент. А что, раньше я не была красивой?" - написала одна женщина в комментариях.